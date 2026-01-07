26,458.95
-251.50
(-0.94%)
26,488
-231
(-0.86%)
高水29
9,138.75
-105.49
(-1.14%)
5,738.52
-86.74
(-1.49%)
2,761.34億
4,085.77
+2.10
(+0.051%)
4,776.67
-14.02
(-0.293%)
14,030.56
+8.01
(+0.057%)
2,736.77
-14.46
(-0.53%)
92,934.9900
-812.9800
(-0.867%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1251
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9920
恒生指數
26,458.95
-251.50
(-0.94%)
期指
高水29
26,488
-231
(-0.86%)
國企指數
9,138.75
-105.49
(-1.14%)
科技指數
5,738.52
-86.74
(-1.49%)
大市成交
2,761.34億
股票
2,519.52億
(91.243%)
窩輪
76.60億
(2.774%)
牛熊證
165.21億
(5.983%)
即時更新：07/01/2026 16:18
可賣空股票總成交
1,236.87億
主板賣空
181.17億
(14.647%)
半日數據，更新：07/01/2026 12:40
上証指數
成交：11,974.23億
4,085.77
+2.10
(+0.051%)
滬深300
4,776.67
-14.02
(-0.293%)
深証成指
14,030.56
+8.01
(+0.057%)
MSCI中國A50
2,736.77
-14.46
(-0.53%)
比特幣
資料由Binance提供
92,934.9900
-812.9800
(-0.867%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1251
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9920
查看更多「香港好去處」精彩內容

19
六月
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界 尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
文化藝術 音樂會
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
推介度：
19/06/2026 - 20/06/2026
01
八月
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格的故事與聲音 大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格的故事與聲音
展覽 文化藝術
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格...
推介度：
01/08/2025 - 07/06/2026
免費
山今養生智慧
美軍抓馬杜羅帶來的衝擊與啟示

06/01/2026 16:35
大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
生活
DIVA
投票區
XAU 黃金現貨
4,465.0300
-28.4600
-0.633%
XAG 白銀現貨
79.8292
-2.6776
-3.245%
更新：07/01/2026 16:15
最佳銀行兌換
英鎊兌港元
電匯客戶買入
10.4269
電匯客戶賣出
10.4927
更新：07/01/2026 16:15:33
最新重要數據
德國-消費者物價指數(年率)
公佈值
1.80%
公佈日期
06/01/2026 21:00
法國-消費者物價指數(年率)
公佈值
公佈值
0.80%
公佈日期
06/01/2026 15:45
瑞士-製造業採購經理人指數
公佈值
公佈值
45.80
公佈日期
05/01/2026 16:30
最新
人氣
