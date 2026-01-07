07/01/2026 15:55

【抓捕馬杜羅】美要求委國處置石油時美國優先，北京：典型霸凌行徑

《經濟通通訊社7日專訊》中國外交部發言人毛寧在例行記者會上表示，美國悍然對委內瑞拉動武，並要求委內瑞拉處置自身石油資源時美國優先，是典型的霸凌行徑，嚴重違反國際法，嚴重侵犯委內瑞拉主權，中方對此強烈譴責。



她並指，委內瑞拉是主權國家，對本國的自然資源和一切經濟活動擁有充分的永久主權，同時強調中國和其他國家在委內瑞拉的合法權益必須得到保護。



美國總統特朗普6日表示，加拉加斯與華盛頓已達成協議，向美國出口價值最高19億美元的委內瑞拉原油。《路透》報道指出，這項協議代表委內瑞拉回應特朗普的要求，向美國石油公司開放市場，以避免遭受軍事干預。這將改變中國的石油供應。(ry)