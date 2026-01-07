直播中 : 開市Good Morning - 港股過去三日累升逾千點 要追貨？
直播中 : 開市Good Morning - 港股過去三日累升逾千點 要追貨？
26,494.01
-216.44
(-0.81%)
26,546
-173
(-0.65%)
高水52
9,162.99
-81.25
(-0.88%)
5,738.84
-86.42
(-1.48%)
726.00億
4,088.94
+5.27
(+0.129%)
4,791.97
+1.28
(+0.027%)
14,083.17
+60.62
(+0.432%)
2,749.09
-2.14
(-0.08%)
92,521.5400
-1,226.4300
(-1.308%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9845
即時更新：07/01/2026 10:09
更新：06/01/2026 16:59
資料由Binance提供
10
一月
西九文化區｜陳健安明年1.10西九舉行「時的狀態演唱會」踢走EMO 變E人掌控觀眾時間 尋找新伊甸園
文化藝術 音樂會
西九文化區｜陳健安明年1.10西九舉行「時的狀態演唱會」踢走EMO 變E人掌控觀眾時間 尋找新伊甸園
推介度：
10/01/2026
24
一月
啟德體育館｜BLACKPINK WOLD TOUR <DEADLIE> IN HONG ONG
音樂會
啟德體育館｜BLACKPINK WOLD TOUR IN HONG ONG
推介度：
24/01/2026 - 25/01/2026
美軍抓馬杜羅帶來的衝擊與啟示

06/01/2026 16:35
定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,466.1300
-27.3600
-0.609%
XAG 白銀現貨
80.3112
-2.1956
-2.661%
更新：07/01/2026 10:05
最新重要數據
瑞士-製造業採購經理人指數
公佈值
45.80
公佈日期
05/01/2026 16:30
美國-製造業採購經理人指數
公佈值
51.80
公佈日期
02/01/2026 22:45
加拿大-製造業採購經理人指數
公佈值
48.60
公佈日期
02/01/2026 22:30
美元匯率-最大跌幅
SEK 美元/瑞典克朗
9.1855
-0.0161
-0.175%
CHF 美元/瑞郎
0.7947
-0.0010
-0.129%
CNY 美元/人民幣
6.9827
-0.0050
-0.072%
更新：07/01/2026 10:05
最新
