07/01/2026 09:38

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶42點子，報6.9855

《經濟通通訊社7日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.0187，較上個交易日跌14點子，止三連升，較市場預測偏弱逾290點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開42點子，報6.9855，上個交易日即期匯率收盤報6.9813。



隔夜美元震盪反彈，市場焦點重回美國即將公布的經濟數據，人民幣中間價的升值壓力料有所緩解。市場人士表示，外部擾動對人民幣偏升走勢的影響料有限。若中美負利差進一步收窄，人民幣的升勢有可能小幅加速。



2026年全國外匯管理工作會議1月5日至6日在北京召開。會議強調，2026年，著力構建「更加便利、更加開放、更加安全、更加智慧」的外匯管理體制機制，推動外匯領域深層次改革和高水平開放，有效保障各類主體用匯需求，防範化解外部衝擊風險。和2025年全國外匯管理工作會議相比，這次會議增加了「有效保障各類主體用匯需求」的表述。



招商銀行金融市場部稱，若委內瑞拉事件無更多進展，避險邏輯對美元指數的支撐難以難持續，市場仍會回歸降息交易，本周的關注重點也將重新回歸至美國12月ADP、非農等就業數據。(jq)