07/01/2026 16:39

【聚焦人幣】外儲五連升，人幣即期收跌99點子兩連跌，報6.9912逾一周低

《經濟通通訊社7日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9912，較上個交易日4時30分收盤價跌99點子，兩連跌，創2025年12月29日以來逾一周新低，全日在6.9834至6.9925之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌76點子，報6.9893。



今日人民幣兌一美元中間價報7.0187，較上個交易日跌14點子，止三連升，較市場預測偏弱逾290點。



國家外匯管理局公布，截至2025年12月末，中國外匯儲備規模為33579億美元，較11月末上升115億美元，升幅為0.34%，連升5個月。



市場人士稱，隔夜美元反彈，人民幣也順勢小幅調整，但春節前仍可能保持偏升走勢，關注美國經濟數據指引。一外資行交易員表示，跨年後大行在在岸掉期上的sell/buy需求暫時消退；另外離岸CNH RR（風險逆轉）上升較多，似乎人民幣升值動能有所放緩。(jq)