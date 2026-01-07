26,434.34
-276.11
(-1.03%)
26,475
-244
(-0.91%)
高水41
9,139.61
-104.63
(-1.13%)
5,726.88
-98.38
(-1.69%)
1,424.00億
4,095.54
+11.87
(+0.291%)
4,792.05
+1.36
(+0.028%)
14,071.35
+48.80
(+0.348%)
2,746.02
-5.21
(-0.19%)
92,863.2000
-884.7700
(-0.944%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9856
恒生指數
26,434.34
-276.11
(-1.03%)
期指
高水41
26,475
-244
(-0.91%)
國企指數
9,139.61
-104.63
(-1.13%)
科技指數
5,726.88
-98.38
(-1.69%)
大市成交
1,424.00億
股票
1,223.91億
(85.949%)
窩輪
56.16億
(3.944%)
牛熊證
143.92億
(10.107%)
即時更新：07/01/2026 11:41
可賣空股票總成交
2,633.86億
主板賣空
419.83億
(15.940%)
更新：06/01/2026 16:59
上証指數
成交：7,617.22億
4,095.54
+11.87
(+0.291%)
滬深300
4,792.05
+1.36
(+0.028%)
深証成指
14,071.35
+48.80
(+0.348%)
MSCI中國A50
2,746.02
-5.21
(-0.19%)
比特幣
資料由Binance提供
92,863.2000
-884.7700
(-0.944%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9856
07
十一月
西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展 西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
展覽 文化藝術
西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
推介度：
07/11/2025 - 05/07/2026
免費
23
一月
啟德體育園｜Disney On Ice presents Magic In the Stars 啟德體育園｜Disney On Ice presents Magic In the Stars
文化藝術 劇場
啟德體育園｜Disney On Ice presents Magic In the Stars
推介度：
23/01/2026 - 25/01/2026
新聞
最新重要數據
德國-消費者物價指數(年率)
公佈值
1.80%
公佈日期
06/01/2026 21:00
法國-消費者物價指數(年率)
公佈值
0.80%
公佈日期
06/01/2026 15:45
瑞士-製造業採購經理人指數
公佈值
45.80
公佈日期
05/01/2026 16:30
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最新
人氣
