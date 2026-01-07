07/01/2026 10:01

《經濟通通訊社7日專訊》中國人民銀行新一任貨幣政策司司長昨日正式公開亮相，由貨幣政策委員會原秘書長謝光啟出任。當日，人行主管《金融時報》微信公眾號發布2026年人行工作會議的解讀文章《央行明確今年七大重點工作，解讀來了》，文中謝光啟以人行貨幣政策司司長的身份接受了記者採訪。在談及總量目標時，謝光啟表示，2025年社會融資規模中，債券等貸款以外的融資方式佔比已超過50%，預計2026年增速仍將超過全部社會融資規模增速。展望未來，人行將靈活高效運用降準降息等多種貨幣政策工具，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。謝光啟又稱，要進一步做好明示貸款綜合融資成本工作，推動規範融資中間費用，促進社會綜合融資成本低位運行。要做好政策溝通和預期引導，加強貨幣政策和財政、產業等政策在需求管理、結構調整方面的協調配合，進一步暢通傳導機制。謝光啟出生於1977年，2004年博士畢業於北京大學經濟學院，同年7月加入人行，歷任人行貨幣政策司分析處主任科員、副處長、處長，副司長等職，逐步成長為上報行領導的月度貨幣信貸形勢分析報告和上報國務院、人大財經委的季度經濟金融形勢及貨幣政策報告的主要執筆人之一。謝光啟參加起草的這些報告累計已達40多篇、30多萬字，其中提出了許多有深度的分析意見和有前瞻性的政策建議，為搞好貨幣信貸工作和金融調控、促進經濟平穩較快增長提供了參考。此次履新後，謝光啟將出席國新辦發布會，承擔起政策溝通和預期引導的重要職責。(sl)