07/01/2026 16:07

【外儲回升】中國12月外匯儲備升至3.358萬億美元，第14個月增持黃金

《經濟通通訊社7日專訊》國家外匯管理局統計數據顯示，截至2025年12月末，中國外匯儲備規模為33579億美元，較11月末上升115億美元，升幅為0.34%，連升5個月。



人行同日公布，12月末官方儲備資產中黃金儲備3194億美元，11月末為3106億美元。12月末黃金儲備7415萬盎司，11月末為7412萬盎司，環比增加3萬盎司，為連續第14個月增持黃金。



國家外匯管理局表示，2025年12月，受主要經濟體貨幣政策、宏觀經濟數據等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格漲跌互現。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。中國不斷鞏固拓展經濟穩中向好勢頭，經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有改變，有利於外匯儲備規模保持基本穩定。(jq)