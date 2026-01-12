07/01/2026 18:11

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 工信部等八部門發布《人工智能+製造》專項行動意見

▷ 目標2027年實現關鍵技術供給，產業規模領先

▷ 推動3-5個通用大模型在製造業深度應用 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社7日專訊》工業和信息化部等八部門印發《「人工智能+製造」專項行動實施意見》，目標到2027年，中國人工智能關鍵核心技術實現安全可靠供給，產業規模和賦能水平穩居世界前列。推動3-5個通用大模型在製造業深度應用，形成特色化、全覆蓋的行業大模型，打造100個工業領域高質量數據集，推廣500個典型應用場景。培育2-3家具有全球影響力的生態主導型企業和一批專精特新中小企業，打造一批「懂智能、熟行業」的賦能應用服務商，選樹1000家標桿企業。建成全球領先的開源開放生態，安全治理能力全面提升，為人工智能發展貢獻中國方案。*支持突破高端訓練芯片等關鍵核心技術*《實施意見》其中提出，強化人工智能算力供給。推動智能芯片軟硬協同發展，支持突破高端訓練芯片、端側推理芯片、人工智能服務器、高速互聯、智算雲操作系統等關鍵核心技術。加快建設算力互聯互通平台、全國一體化算力網監測調度平台，開展智算雲服務試點，推動大模型一體機、邊緣計算服務器、工業雲算力部署，提升智算資源供給能力。*加快發展手術機器人，推動AI技術融入大飛機等研製運行*《實施意見》又提出，推動智能裝備迭代。加快人工智能賦能工業母機、工業機器人，研製新一代人工智能數控系統，提升自主決策、分析和執行等能力。加快發展手術機器人、智能診斷系統等，加速智能醫療裝備產品創新和臨床應用推廣。推動人工智能技術融入大飛機、船舶等重大技術裝備研發、製造、運行，發展無人機等智能低空裝備。開展搭載自動駕駛功能的智能網聯汽車產品測試與安全評估，有序推進產品准入和上路通行試點。*豐富優質項目儲備，吸引帶動更多社會資本有序加大投資*《實施意見》並提出，加速智能終端升級。培育智能手機、電腦、平板、智能家居等人工智能終端。聚焦工業巡檢、遠程醫療等重點場景，加快增強現實/虛擬顯示(AR/VR)可穿戴設備、腦機接口等新型終端的產業化、商業化進程。開發高水平行業模型。打造面向工業細分場景小模型，鼓勵大小模型協同創新。推動模型輕量化部署，加快在工業場景落地應用。此外，《實施意見》提出，統籌現有資金渠道，布局支持「人工智能+製造」有關技術研發和賦能應用任務。發揮國家人工智能產業投資基金作用，豐富優質項目儲備，吸引帶動更多社會資本有序加大投資。建立部門合作、央地聯動、產業協同的工作推進機制，鼓勵地方因地制宜制定政策措施，引導企業錯位發展，防範產業「內捲式」競爭。(sl)