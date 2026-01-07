07/01/2026 16:40
《行業數據》乘聯分會：12月全國乘用車零售同比降13%，新能源車增7%
《經濟通通訊社7日專訊》乘聯分會數據顯示，初步統計，2025年12月1-31日，全國乘用車市場零售229.6萬輛，同比去年同期下降13%，較上月增長3%；2025年累計零售2377.9萬輛，同比增長4%。
12月1-31日，全國乘用車新能源車市場零售138.7萬輛，同比去年同期增長7%，較上月增長5%；2025年累計零售1285.9萬輛，同比增長18%。
12月1-31日，全國乘用車廠商批發275.9萬輛，同比去年同期下降10%，較上月下降8%；2025年累計批發2952.4萬輛，同比去年同期增長9%。
12月1-31日，全國乘用車廠商新能源批發155.4萬輛，同比去年同期增長3%，較上月下降9%；2025年累計批發1531萬輛，同比增長25%。(sl)
