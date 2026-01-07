07/01/2026 08:45

【ＡＩ】拉斯維加斯電子展：黃仁勳料十年內大部分汽車實現自動駕駛

《經濟通通訊社7日專訊》英偉達在美國拉斯維加斯國際消費電子展(CES 2026)正式揭幕前，宣布開源首個視覺-語言-動作推理模型Alpamayo 1，標誌著該公司在自動駕駛技術領域取得重大突破。



英偉達行政總裁黃仁勳在CES 2026主題演講中表示，首批搭載該技術的車款將於本季度在美國路面測試。他更大膽預測，未來十年內，全球大部分汽車將實現自動駕駛或高度自動駕駛功能。



這款採用100億參數架構的模型，能夠透過影片輸入生成行車軌跡及推理過程，以類人思維方式處理複雜駕駛場景。Alpamayo 1的核心優勢在於，解決自動駕駛領域的「長尾效應」問題，即使在交通燈號故障等未經訓練的意外情況下，系統仍能自主思考並規劃安全的通行方案。



*黃仁勳：中國市場前景改善*



此外，黃仁勳表示，大客戶交易以及新型人工智能模型的日益普及，帶來了超出預期的訂單。他說：「我們今年應該會非常好。與人工智能提供商Anthropic PBC等公司的合作，以及中國市場前景的改善，應該會提高我們對這一數字的預期。」(rc)