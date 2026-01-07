直播中 : 開市Good Morning - 港股過去三日累升逾千點 要追貨？
直播中 : 開市Good Morning - 港股過去三日累升逾千點 要追貨？
26,490.39
-220.06
(-0.82%)
26,544
-175
(-0.65%)
高水54
9,161.43
-82.81
(-0.90%)
5,738.73
-86.53
(-1.49%)
729.62億
4,089.55
+5.88
(+0.144%)
4,794.25
+3.56
(+0.074%)
14,080.84
+58.29
(+0.416%)
2,749.16
-2.07
(-0.08%)
92,521.5400
-1,226.4300
(-1.308%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9845
最新重要數據
瑞士-製造業採購經理人指數
公佈值
45.80
公佈日期
05/01/2026 16:30
美國-製造業採購經理人指數
公佈值
51.80
公佈日期
02/01/2026 22:45
加拿大-製造業採購經理人指數
公佈值
48.60
公佈日期
02/01/2026 22:30
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
