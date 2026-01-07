07/01/2026 09:16

【外圍經濟】美國國債孳息率差擴大，受降息前景及公司債發行增加影響

《經濟通通訊社7日專訊》美國國債周二（6日）達到一個關鍵里程碑，10年期國債孳息率與2年期國債孳息率之差達近9個月來的最高水平，表明投資者押注聯儲局2026年降息。



周二，2年期國債孳息率約為3.46厘，10年期國債孳息率約為4.17厘，兩者均上漲不到2個基點，市場關注的焦點是，未來幾天即將公布的關鍵就業數據。



儘管孳息率變動幅度不大，但10年期美債孳息率超過2年期孳息率的幅度，自4月以來首次短暫達到逾72個基點。這種被稱為孳息率曲線陡峭化的現象，是因為市場預期聯儲局將進一步放鬆政策。年初公司債券發行量的激增也加劇這一趨勢，推高長期孳息率。



AmeriVet Securities美國利率交易和策略主管Gregory Faranello表示，隨著孳息率分別降至3厘和4厘左右，2年期和10年期美債利差今年可能會達到1個百分點，將是自2021年以來的最大差距。(rc)