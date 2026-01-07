直播中 : 開市Good Morning - 港股過去三日累升逾千點 要追貨？
直播中 : 開市Good Morning - 港股過去三日累升逾千點 要追貨？
26,487.46
-222.99
(-0.83%)
26,539
-180
(-0.67%)
高水52
9,160.65
-83.59
(-0.90%)
5,737.10
-88.16
(-1.51%)
733.40億
4,089.14
+5.47
(+0.134%)
4,793.55
+2.86
(+0.060%)
14,084.29
+61.74
(+0.440%)
2,749.76
-1.47
(-0.05%)
92,541.4400
-1,206.5300
(-1.287%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9845
即時更新：07/01/2026 10:10
可賣空股票總成交
2,633.86億
主板賣空
419.83億
(15.940%)
更新：06/01/2026 16:59
資料由Binance提供
行為藝術節「PAINFREE」:陳卓甄的一鍋咖喱與林海怡的五...
Art & Living 夢囈之上

行為藝術節「PAINFREE」:陳卓甄的一鍋咖喱與林海怡的五...
政經專訪

【一本萬利】持倉均衡忌孤注一股，酌量買落後科技股 #林本利 （繁體字幕）
古天樂望《尋秦記》超越《破‧地獄》單日票房，除夕首日上映14...
影視娛樂 娛樂

古天樂望《尋秦記》超越《破‧地獄》單日票房，除夕首日上映14...
06/01/2026 16:35
05/01/2026 16:16
05/01/2026 16:30
02/01/2026 22:45
02/01/2026 22:30
更新：07/01/2026 10:10:36
