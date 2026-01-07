07/01/2026 09:31

【國際要聞】雀巢於歐洲多國召回部分嬰兒配方奶粉，原料或含蠟樣芽孢桿菌毒素

《經濟通通訊社7日專訊》瑞士食品公司雀巢因原料出現質素問題，將在法國、德國、奧地利、丹麥、意大利和瑞典等多個歐洲國家，召回部分批次的嬰兒配方奶粉。據悉，有關原料或含蠟樣芽孢桿菌毒素，可致消化問題。



雀巢集團官網上表示，已在從其主要供應商之一採購的某種原料中發現質素問題，並已對用於生產可能受影響嬰兒營養產品的所有花生四烯酸油及相應油混合物進行了檢測，至今尚未確認有任何與相關產品相關的疾病病例。



雀巢法國分公司表示，由於新調查顯示部分產品可能含有蠟樣芽孢桿菌毒素，該毒素可能引發消化問題，因此對部分Guigoz和Nidal嬰兒配方奶粉批次，進行預防性和自願性召回。(rc)