07/01/2026 10:21

【特朗普當政】預測市場顯示特朗普奪取巴拿馬運河、進軍格陵蘭的機率上升

《經濟通通訊社7日專訊》美國總統特朗普突襲委內瑞拉後，預測市場的投資者大幅加注，押注未來可能出現更多國際動盪。



這些新興平台上的投資者最近已投入資金，押注特朗普下一步會入侵什麼國家。隨著華爾街和普通民眾注意到，特朗普政府正轉向迅速而有力的國際軍事行動，相關押注顯著增加。



在Kalshi預測市場上，特朗普在2029年初之前「收回」巴拿馬運河的機率已從上周晚些時候的不足30%躍升至35%以上。特朗普去年曾表示，他不排除動用武力以控制這條連接太平洋與大西洋的海上通道。



美國將「接管」格陵蘭的可能性則在周二（6日）中午升至38%，較上周中段上升約8個百分點。上周末某一時刻，機率一度飆升至46%以上。(rc)