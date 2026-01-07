07/01/2026 11:29

【ＡＩ】蘇姿丰：人工智能並非取代人類，而是改變招聘標準

《經濟通通訊社7日專訊》AMD CEO蘇姿丰於周二（6日）表示，人工智能技術的興起並未放緩公司的招聘節奏，反而是真正接納該技術的求職者，成了招聘過程中的優先選擇對象。



蘇姿丰於國際消費電子展(CES)期間，接受專訪時表示：「我可以明確地說，我們並沒有減少招聘人數。坦白講，公司目前正處於高速發展階段，所以我們實際上仍在大量招人，只是招聘的人才類型有所不同。我們要找的，是具備人工智能前瞻性思維的人。」



根據AMD向美國證券交易委員會提交的文件顯示，截至2024年12月，該公司在全球範圍內的員工總數約為2.8萬人。



蘇姿丰表示：「人工智能的作用是增強我們的能力，並沒有取代人類，實際上，人工智能只是在提升我們的生產效率，使我們能夠在同一時間內研發出更多種類的產品。」



不過，就在蘇姿丰發表上述言論的前一天，明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長卡什卡里表示，人工智能技術正導致大型企業放緩招聘步伐。他預計，勞動力市場未來將持續呈現「低招聘、低解僱」的態勢。(rc)