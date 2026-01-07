07/01/2026 13:50

【特朗普當政】特朗普動員共和黨參戰中期選舉，「若輸掉將面臨第三次彈劾」

《經濟通通訊社7日專訊》美國總統特朗普下令美軍突襲委內瑞拉，生擒總統馬杜羅後，於周二（6日）動員共和黨人，在11月中期選舉前扭轉政治頹勢，警告若民主黨奪回國會控制權，他將面臨第三次彈劾。



特朗在華盛頓舉行的共和黨眾議院黨團會議上表示：「你們必須贏得中期選舉。」他認為若民主黨奪回國會控制權，就會找理由彈劾他。



特朗普把近期民調下滑歸咎於訊息傳達不力，並堅稱選民並沒有看到共和黨的政績。歷史上，多數黨在非大選年選舉中往往會失去席位。



特朗普預言共和黨將取得一場「史詩級」勝利，打破先前的慣性。不過，民調顯示美國民眾對其領導力和經濟現狀不滿。蓋洛普年終民調顯示，對其工作表現的支持率僅為36%，僅略高於其2021年1月的34%個人最低紀錄。(rc)