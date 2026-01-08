08/01/2026 17:31

《外圍焦點》歐元區公布PPI，美國公布進出口等數據

《經濟通通訊社8日專訊》美股昨日(7日)市況反覆。受累於特朗普政府的兩項政策，禁止機構投資者購買獨立屋及委內瑞拉石油移交計劃，早前強勢的金融與能源板塊遭遇重挫，拖累道指與標指由歷史高位大幅回落。唯獨科技股受AI熱潮支撐，助納指逆市微升。道指收市跌466點或0.94%，報48996點；標普500指數跌23點或0.34%，報6920點；納指升37點或0.16%，報23584點。港股方面，恒生指數收市報26149，跌309點或1.2%，成交2683億元。



各國沒重要經濟活動。數據方面，本港時間今晚6:00pm，歐元區公布11月生產者物價指數，年率跌幅料由0.5%擴大至1.7%，月率升幅料由0.1%擴大至0.4%；11月失業率料維持於6.4%；12月消費者信心指數。9:30pm，美國公布10月出口；10月進口；10月貿易收支料由負528億美元惡化至負587億美元；連續申請失業救濟金人數料由186.6萬升至190萬；首次申請失業救濟金人數料由19.9萬升至21.2萬。11:00pm，美國公布10月批發庫存，月率升幅料由0.5%收窄至0.2%；10月批發貿易月率跌幅料維持於0.2%。明日4:00am，美國公布11月消費信貸，料由91.8億美元升至100.8億美元。(wa)