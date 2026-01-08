26,149.31
-309.64
(-1.17%)
4,737.65
-39.02
(-0.817%)
13,959.48
-71.08
(-0.507%)
90,074.0600
-1,290.1000
(-1.412%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
3,111.4800
-57.2400
-1.806%
08/01/2026 17:05
美元兌瑞郎報0.7981，瑞士12月CPI按年升0.1%符預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|98.809
|98.684
|0.125
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|156.68/72
|156.51/55
|156.75/79
|歐元/美元
|1.1671/75
|1.1675/79
|1.1674/78
|英鎊/美元
|1.3438/42
|1.3440/44
|1.3456/46
|美元/瑞郎
|0.7979/83
|0.7975/79
|0.7977/81
|美元/加元
|1.3883/87
|1.3871/75
|1.3862/66
|澳元/美元
|0.6695/99
|0.6699/03
|0.6719/23
|紐元/美元
|0.5746/50
|0.5752/56
|0.5771/75
|美元/人民幣
|6.9825/29
|6.9820/24
|6.9971/75
|美元/港元
|7.7914/18
|7.7902/06
|7.7869/73
*上述報價只供參考用