08/01/2026 07:50

免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美股道指7日收跌466點，納指微升

▷ 特朗普發文禁止機構投資者購獨立屋

▷ 委內瑞拉移交石油致能源股下跌 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社8日專訊》美股周三（7日）市況反覆，受累於委內瑞拉局勢不明朗，及小非農就業數據疲弱，美國總統特朗普又頻頻發帖擾亂市場。道指創新高後收市倒跌466點。唯獨科技股受AI熱潮支撐，助納指逆市微升。道指收市跌466點，或0.94%，報48996.08點；標普500指數跌23.89點，或0.34%，報6920.93點；納指升37.1點，或0.16%，報23584.27點。道指與標指在盤中一度再創歷史新高，道指曾高見49621.43點，標指最高觸及6965.69點。特朗普政府的兩項政策，禁止機構投資者購買獨立屋，及委內瑞拉石油移交計劃，令早前強勢的金融與能源板塊遭遇重挫，拖累道指與標指由歷史高位大幅回落，道指最終倒跌近466點。特朗普在社交媒體上宣布，將採取行動禁止大型機構投資者購買更多單戶住宅，以應對住房負擔能力問題。此消息一出，主要依賴房地產投資組合的私募股權巨企首當其衝。百仕通(US.BX)與阿波羅全球管理(US.APO)均大跌逾5%。傳統銀行股亦未能倖免，摩根大通(US.JPM)跌2.3%、美國銀行(US.BAC)跌2.8%，富國銀行(US.WFC)亦回吐早前漲幅，收市跌2.2%。*能源板塊由升轉跌* ​能源板塊同樣由升轉跌。特朗普證實，委內瑞拉臨時當局將向美國移交約 3000萬至5000萬桶石油。市場解讀此舉將增加短期原油供應，導致油價應聲下挫。埃克森美孚(US.XOM)跌2.1%，雪佛龍(US.CVX)跌0.9%，康菲石油(US.COP)亦跌3.2%，成為拖累大市的主力。國際原油市場亦延續疲弱走勢，布蘭特期油下跌約0.7%，報每桶60.31美元，盤中一度失守60美元關口。紐約期油跌幅一度擴大至約1.5%，日內徘徊於56.54美元水平。科技巨企表現方面，特斯拉(US.TSLA)跌0.4%，英偉達(US.NVDA)升1%，Alphabet(US.GOOGL)升2.5%，市值達3.88萬億美元，超過蘋果，為2019年以來首次。*現貨金與紐約期金雙雙回落*美匯指數好淡爭持，於98.4至98.7區間窄幅震盪。美元兌日圓日內報156.77，微升0.1%。歐元兌美元走勢偏軟，盤中一度失守1.17關口，日內報1.1681，微跌0.05%。現貨黃金與紐約期金雙雙回落，現貨黃金盤中一度下跌1.5%至4427美元，日內報每盎司4458美元附近，下跌約0.8%。紐約期金報每盎司4464美元，跌約0.7%。(jf)