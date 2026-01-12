08/01/2026 09:05

【ＡＩ】英特爾發布新一代PC平台處理器，股價急升8%

《經濟通通訊社8日專訊》受惠於新一代處理器發布及先進製程進展順利，英特爾(US.INTC)股價急升8%，盤中同時創下新高。市場憧憬英特爾能藉此在個人電腦及邊緣人工智能運算領域，從競爭對手手中重奪流失的市佔率。



英特爾在美國消費電子展(CES 2026)上正式推出代號為「Panther Lake」的新一代PC平台處理器 －－ Core Ultra Series 3。此系列被視為英特爾反擊對手、鞏固AI PC市場領導地位的關鍵產品。新處理器不僅在運算效能上大幅提升，更針對本地人工智能運算作出了深度優化，力圖在被AMD及Qualcomm蠶食的市場中收復失地。



英特爾行政總裁陳立武強調，公司已成功兌現技術承諾，於2025年內順利推出首款採用最先進Intel 18A製程節點製造的產品，即是次的Panther Lake晶片。​(kk)