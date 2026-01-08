08/01/2026 09:06

【外圍經濟】美國12月ISM服務業PMI意外升至54.4

《經濟通通訊社8日專訊》美國供應管理協會(ISM)公布，2025年12月服務業PMI升至54.4，較11月的52.6回升，並高於市場原先預期的52.3，反映服務業活動在年底加速擴張。ISM指出，12月為服務業連續第10個月處於擴張區間，且屬於2025年內最高讀數之一。 ​

新訂單指數由52.9大幅上升至57.9，顯示需求動能明顯轉強。就業指數由48.9回升至52，意味服務業招聘活動重返擴張區間。商業活動/生產指數報56，反映整體營運維持偏強。供應商交貨指數報51.8，顯示交付速度偏慢。 ​

價格壓力指標回落至64.3，較上月略為降溫，但仍處於相對偏高水平。庫存指數升至54.2，而新出口訂單指數回升至54.2、進口指數回升至50.3，反映外需與進口活動在年底亦見改善跡象。(kk)