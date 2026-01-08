26,105.44
-353.51
(-1.34%)
26,125
-348
(-1.31%)
高水20
9,028.70
-110.05
(-1.20%)
5,668.50
-70.02
(-1.22%)
949.66億
4,081.70
-4.07
(-0.100%)
4,747.53
-29.14
(-0.610%)
13,981.72
-48.84
(-0.348%)
2,719.95
-16.82
(-0.61%)
90,954.9400
-409.2200
(-0.448%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1105
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9739
恒生指數
26,105.44
-353.51
(-1.34%)
期指
高水20
26,125
-348
(-1.31%)
國企指數
9,028.70
-110.05
(-1.20%)
科技指數
5,668.50
-70.02
(-1.22%)
大市成交
949.66億
股票
789.41億
(83.125%)
窩輪
43.66億
(4.598%)
牛熊證
116.59億
(12.277%)
即時更新：08/01/2026 10:43
可賣空股票總成交
2,438.60億
主板賣空
397.72億
(16.309%)
更新：07/01/2026 16:59
上証指數
成交：5,964.21億
4,081.70
-4.07
(-0.100%)
滬深300
4,747.53
-29.14
(-0.610%)
深証成指
13,981.72
-48.84
(-0.348%)
MSCI中國A50
2,719.95
-16.82
(-0.61%)
比特幣
資料由Binance提供
90,954.9400
-409.2200
(-0.448%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1105
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9739
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
美元匯率-最大跌幅
NZD 紐元/美元
0.5766
-0.0007
-0.126%
AUD 澳元/美元
0.6716
-0.0006
-0.086%
SEK 美元/瑞典克朗
9.1793
-0.0035
-0.038%
更新：08/01/2026 10:40
