26,136.72
-322.23
(-1.22%)
26,163
-310
(-1.17%)
高水26
9,034.76
-103.99
(-1.14%)
5,673.84
-64.68
(-1.13%)
1,306.45億
4,089.45
+3.68
(+0.090%)
4,753.96
-22.71
(-0.475%)
14,003.09
-27.47
(-0.196%)
2,723.97
-12.80
(-0.47%)
90,840.1800
-523.9800
(-0.574%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1152
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9801
恒生指數
26,136.72
-322.23
(-1.22%)
期指
高水26
26,163
-310
(-1.17%)
國企指數
9,034.76
-103.99
(-1.14%)
科技指數
5,673.84
-64.68
(-1.13%)
大市成交
1,306.45億
股票
1,115.22億
(85.362%)
窩輪
57.04億
(4.366%)
牛熊證
134.20億
(10.272%)
即時更新：08/01/2026 12:16
可賣空股票總成交
2,438.60億
主板賣空
397.72億
(16.309%)
更新：07/01/2026 16:59
上証指數
成交：7,430.76億
4,089.45
+3.68
(+0.090%)
滬深300
4,753.96
-22.71
(-0.475%)
深証成指
14,003.09
-27.47
(-0.196%)
MSCI中國A50
2,723.97
-12.80
(-0.47%)
比特幣
資料由Binance提供
90,840.1800
-523.9800
(-0.574%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1152
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9801
01
八月
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格的故事與聲音
展覽 文化藝術
01/08/2025 - 07/06/2026
免費
展覽 文化藝術
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格...
推介度：
01/08/2025 - 07/06/2026
免費
24
一月
啟德體育館｜BLACKPINK WOLD TOUR <DEADLIE> IN HONG ONG
音樂會
24/01/2026 - 25/01/2026
音樂會
啟德體育館｜BLACKPINK WOLD TOUR IN HONG ONG
推介度：
24/01/2026 - 25/01/2026
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ09992 泡泡瑪特00700 騰訊控股01810 小米集團－Ｗ00981 中芯國際00388 香港交易所
美國企圖管治委內瑞拉的狂想曲

08/01/2026 10:40
大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
HIBOR 同業拆息
隔夜
4.00%
1個月
3.01%
3個月
3.00%
更新：08/01/2026 11:15
最佳銀行兌換
日圓兌港元
電匯客戶買入
0.0498
電匯客戶賣出
0.0517
更新：08/01/2026 12:15:42
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
90,840.18
-523.98
-0.574%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,146.3400
-22.3800
-0.706%
A 柚子幣
0.1746
-0.0044
-2.458%
更新：08/01/2026 12:15
