08/01/2026 11:50

【外圍經濟】歐元區12月CPI按年升2%符預期，升幅有所放緩

《經濟通通訊社8日專訊》歐盟統計局公布最新數據，歐元區2025年12月份消費物價指數(CPI)初值按年上升2%，升幅較11月份的2.1%有所放緩，並完全符合市場預期，標誌著通脹率重返歐洲央行訂立的目標水平。 ​

根據公布數據，12月份CPI按年增長2%，與市場預估的中位數一致。按月比較，12月份CPI錄得0.2%的輕微升幅。 ​

在扣除波幅較大的能源、食品及煙酒項目後，備受市場關注的12月份核心CPI按年上升2.3%，較11月份及市場原先預估的2.4%為低，顯示潛在通脹壓力正在紓緩。 ​

細分各個主要組成部分，服務業通脹雖然由前值的3.5%微降至3.4%，但仍是推高整體物價的主要因素；食品、煙酒類價格按年升幅則為2.6%。能源價格持續疲弱，按年下跌1.9%，抵銷了部分物價上漲壓力。(kk)



