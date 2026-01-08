08/01/2026 14:16

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 特朗普政府計劃數年內控制委內瑞拉石油產業

▷ 目標將油價降至每桶50美元

▷ 委內瑞拉稱美方突襲致百人死亡，總統夫婦受傷 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社8日專訊》據美媒報道，美國特朗普政府正在制定計劃，旨在未來數年控制委內瑞拉石油，將油價降至每桶50美元。《華爾街日報》援引消息人士稱，特朗普及其顧問們正在計劃實施一項大規模舉措，目的是在未來幾年內主導委內瑞拉的石油產業。總統向顧問們表示，他認為此舉有助於將油價降至他所期望的每桶50美元水平。消息人士透露，該計劃旨在使美國對委內瑞拉國家石油公司(PDVSA)建立某種程度的控制，包括收購和出售其主要石油產量。報道稱：「若這個計劃成功，美國將實際上掌控西半球大部分石油儲備。」*委國代總統：和美國關係出現「污點」*另一方面，委內瑞拉代總統羅德里格斯在國家電視台發表講話，表示委內瑞拉願與所有尊重該國主權的國家開展經濟、貿易和能源合作。她說，委內瑞拉與美國的關係目前出現了前所未有的「污點」，但商業關係依然存在。羅德里格斯續稱：「委內瑞拉71%的出口集中在八個國家，其中27%出口到美國。我們是能源強國，但這給我們帶來了巨大的問題。」她強調，政府願意在符合國際法的貿易協定框架內，開展相互尊重的關係，並說：「我們不能容忍極端主義和法西斯主義言論，因為這已經導致了非常危險的局面」。委內瑞拉內政部長卡韋略則表示，美國上周六(3日)突襲委內瑞拉，造成100人死亡，受傷人數亦差不多。另外，總統馬杜羅和妻子弗洛雷斯被美方強行帶走時，分別腳部和頭部受傷，正在康復中。(jf)