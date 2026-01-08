26,087.29
-371.66
(-1.40%)
26,114
-359
(-1.36%)
高水27
9,017.76
-120.99
(-1.32%)
5,651.88
-86.64
(-1.51%)
2,213.53億
4,082.98
-2.79
(-0.068%)
4,737.65
-39.02
(-0.817%)
13,959.48
-71.08
(-0.507%)
2,715.30
-21.47
(-0.78%)
90,117.2600
-1,246.9000
(-1.365%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1156
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9850
恒生指數
26,087.29
-371.66
(-1.40%)
期指
高水27
26,114
-359
(-1.36%)
國企指數
9,017.76
-120.99
(-1.32%)
科技指數
5,651.88
-86.64
(-1.51%)
大市成交
2,213.53億
股票
1,990.76億
(89.936%)
窩輪
70.53億
(3.186%)
牛熊證
152.24億
(6.878%)
即時更新：08/01/2026 15:20
可賣空股票總成交
1,044.43億
主板賣空
196.41億
(18.805%)
半日數據，更新：08/01/2026 12:40
上証指數
成交：11,831.89億
4,082.98
-2.79
(-0.068%)
滬深300
4,737.65
-39.02
(-0.817%)
深証成指
13,959.48
-71.08
(-0.507%)
MSCI中國A50
2,715.30
-21.47
(-0.78%)
比特幣
資料由Binance提供
90,117.2600
-1,246.9000
(-1.365%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1156
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9850
