08/01/2026 14:51

【特朗普當政】美國移民執法人員擊斃阻路女司機，引發大批明州民眾抗議

《經濟通通訊社8日專訊》美國移民及海關執法局(ICE)人員，周三（7日）在明尼蘇達州明尼阿波利斯市擊斃一名37歲美國女公民。事件引發當地大批民眾抗議，明尼阿波利斯市長弗雷(Jacob Frey)要求ICE離開。



網上片段顯示，ICE人員走向一輛停在道路中央的車輛，要求司機打開車門，但司機試圖駛車離開，在車輛前方的一名執法人員連開3槍，車輛失控後撞向路邊其他車，女司機古德(Renee Good)頭部中槍不治。



*特朗普：ICE人員遭到車輛惡意撞擊*



明尼阿波利斯警察局長奧哈拉表示，古德事發時相信正參與反ICE人士的堵路埔行動。事發現場聚集大量示威者，有人向聯邦執法人員投擲雪球，聯邦執法人員用胡椒噴霧驅散人群。



總統特朗普事後稱，ICE人員遭到車輛試圖惡意撞擊，是出於自衛。弗雷駁斥有關說法，指這是一宗聯邦特工濫用職權導致他人死亡的事件，要求ICE撤出該市。(jf)