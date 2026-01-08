08/01/2026 16:06

【ＡＩ】研究顯示德國中小企業2025年削減AI投資

《經濟通通訊社8日專訊》最新發布的一項針對200家德國中小企業的研究中，管理顧問公司Horvath發現，德國中小企業2025年在AI技術上的支出佔營收比例為0.35%，較2024年的0.41%下降。



相較之下，所有企業的AI平均支出佔營收比例從2024年的0.4%，上升至2025年的0.5%。Horvath表示，這一差距的擴大，使德國中小企業的AI投資規模，較整體市場水平低約30%。



該研究負責人、Horvath管理委員會成員Heiko Fink表示：「地緣政治緊張局勢讓許多中型企業陷入不安，也使其關注點轉向成本優化。」



他認為企業如果現在不大力加快AI轉型進程，技術差距將演變為關乎企業生存的戰略風險。(rc)