08/01/2026 15:21

【ＡＩ】回應審查Meta購Manus，商務部：跨境併購須符中國法律法規

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明8日北京專電》商務部今日舉行例行新聞發布會，商務部新聞發言人何亞東在回應有關審查Meta收購人工智能平台Manus時表示，中國政府一貫支持企業依法依規開展互利共贏的跨國經營與國際技術合作。需要說明的是，企業從事對外投資、技術出口、數據出境、跨境併購等活動，須符合中國法律法規，履行法定程序。



何亞東表示，商務部將會同相關部門對此項收購與出口管制、技術進出口、對外投資等相關法律法規的一致性開展評估調查。



英媒早前報道，中國商務部官員正審查Meta收購Manus的20億美元交易，以評估是否可能違反技術出口管制規定，包括Manus將員工和技術遷到新加坡、以及隨後出售給Meta是否需要依據中國法律獲得出口許可證。