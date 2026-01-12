26,477.46
+245.67
(+0.94%)
26,510
+269
(+1.03%)
高水33
9,161.59
+113.06
(+1.25%)
5,805.19
+118.05
(+2.08%)
1,972.99億
4,153.89
+33.46
(+0.812%)
4,782.69
+23.77
(+0.499%)
14,306.62
+186.47
(+1.321%)
2,723.67
-1.68
(-0.06%)
92,238.4200
+1,224.7600
(1.346%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1027
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9408
恒生指數
26,477.46
+245.67
(+0.94%)
期指
高水33
26,510
+269
(+1.03%)
國企指數
9,161.59
+113.06
(+1.25%)
科技指數
5,805.19
+118.05
(+2.08%)
大市成交
1,972.99億
股票
1,753.61億
(88.881%)
窩輪
72.58億
(3.679%)
牛熊證
146.81億
(7.441%)
即時更新：12/01/2026 13:33
可賣空股票總成交
1,385.26億
主板賣空
206.11億
(14.879%)
半日數據，更新：12/01/2026 12:40
上証指數
成交：10,900.27億
4,153.89
+33.46
(+0.812%)
滬深300
4,782.69
+23.77
(+0.499%)
深証成指
14,306.62
+186.47
(+1.321%)
MSCI中國A50
2,723.67
-1.68
(-0.06%)
比特幣
資料由Binance提供
92,238.4200
+1,224.7600
(1.346%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1027
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9408
