08/01/2026 17:06

【ＡＩ】調查：逾7成受訪中國三甲醫院醫生推薦用AI醫生，螞蟻阿福成首選平台，MAU增至三千萬

《經濟通通訊社8日專訊》中國公共衛生媒體《生命時報》最新問卷調查顯示，人工智能醫生服務獲得國內醫生廣泛支持。調查訪問約500名來自中國三甲醫院的醫生，逾70%受訪醫生會向大眾推薦使用AI醫生服務，以解答日常基礎健康疑問。



*螞蟻阿福MAU增至3000萬*



螞蟻集團旗下AI原生健康應用「螞蟻阿福(AQ)」，成為調查中最多醫生推薦使用的平台。據最新資料，截至2026年1月，螞蟻阿福累計擁有3000萬月度活躍用戶，每日解答超過1000萬個健康提問，成為中國領先的健康AI應用。



全國多位頂尖醫生已與螞蟻阿福合作，將其臨床經驗訓練成「AI分身」，在平台上提供免費諮詢服務。這些AI智能體負責解答用戶常見及例行性的健康問題，讓醫生能專注於更複雜的病例。在2025年，螞蟻阿福上的名醫「AI分身」累計解答2700多萬個健康諮詢。(bi)