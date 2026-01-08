08/01/2026 09:30

FSMOne今年恒指目標價30000點，美股評級則下調至「低配」

《經濟通通訊社8日專訊》FSMOne（香港）投資組合管理及研究部助理經理謝佑軒表示，在內地及港股方面，將恒指目標價由去年的24500點上調至30000點，對應市盈率為11倍；以目標市盈率12倍計算，MSCI中國指數今年目標價為98。



他提到，據其資料顯示，恒指今年的資訊科技板塊盈利增長預測為18%，另可消費品則為35%。其中，AI應用持續擴張推動科技企業發展，疊加北水及IPO提升市場流動性，預計港股的結構性投資機會仍然存在，可被視為今年重點關注的市場之一。至於近日港股IPO近來多家內地圖形處理器(GPU)公司，謝佑軒指出，短炒角度而言擁有熱度或股價動力，但長遠而言投資者關注基本面及盈利能力良好的公司，不僅因「AI」主題而盲目投資。



另一方面，該行認為美國經濟增長今年有機會放緩，且美國股市估值高企，一旦盈利或指引不及預期，股價將面臨大幅回調，其中該行去年已將美國股市「中性」評級，下調至目前的「低配」。雖然今年底標普500指數仍有機會收報7000點水平，惟吸引力或不如其他股票市場。



他指出，相比起半導體股，該行更偏好於除有人工智能(AI)元素外，同時擁有廣告及電商業務的「數碼經濟」股份。他亦指出，目前科企盈利能力強，且估值不如科網泡沫時般高。(rh)