08/01/2026 11:44
《港元利率》港元拆息全線向上，一個月拆息報3.01厘
《經濟通通訊社8日專訊》港元拆息全線向上，而與樓按相關的一個月拆息報3.00798厘，升5.28基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.99524厘，升2.262基點。
隔夜息報4.00357厘，升35.238基點；一周拆息升15.369基點，報3.27655厘，兩周則升4.821基點，報3.1675厘。長息方面，六個月拆息升0.178基點，報3.03089厘，一年期則升0.536基點，報3.07518厘。
港元匯價今日在7.7882-7.7856之間上落，最新報7.7878。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.00357
|+35.238
|一周
|3.27655
|+15.369
|兩周
|3.1675
|+4.821
|一個月
|3.00798
|+5.28
|兩個月
|2.99167
|+2.471
|三個月
|2.99524
|+2.262
|六個月
|3.03089
|+0.178
|一年
|3.07518
|+0.536
資料來源：香港銀行公會