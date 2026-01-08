26,149.31
-309.64
(-1.17%)
26,141
-332
(-1.25%)
低水8
9,039.34
-99.41
(-1.09%)
5,678.34
-60.18
(-1.05%)
2,682.75億
4,082.98
-2.79
(-0.068%)
4,737.65
-39.02
(-0.817%)
13,959.48
-71.08
(-0.507%)
2,715.30
-21.47
(-0.78%)
90,280.7500
-1,083.4100
(-1.186%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1148
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9880
恒生指數
26,149.31
-309.64
(-1.17%)
期指
低水8
26,141
-332
(-1.25%)
國企指數
9,039.34
-99.41
(-1.09%)
科技指數
5,678.34
-60.18
(-1.05%)
大市成交
2,682.75億
股票
2,453.39億
(91.451%)
窩輪
73.29億
(2.732%)
牛熊證
156.07億
(5.818%)
即時更新：08/01/2026 16:53
可賣空股票總成交
1,044.43億
主板賣空
196.41億
(18.805%)
半日數據，更新：08/01/2026 12:40
上証指數
成交：11,831.89億
4,082.98
-2.79
(-0.068%)
滬深300
4,737.65
-39.02
(-0.817%)
深証成指
13,959.48
-71.08
(-0.507%)
MSCI中國A50
2,715.30
-21.47
(-0.78%)
比特幣
資料由Binance提供
90,280.7500
-1,083.4100
(-1.186%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1148
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9880
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁
新聞
新聞 新聞評論
即將公佈經濟數據
意大利-失業率
即將公佈
08/01/2026 17:00
前值
6.00%
市場預測
6.00%
歐元區-失業率
即將公佈
08/01/2026 18:00
前值
6.40%
市場預測
6.40%
最新重要數據
歐元區-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.00%
公佈日期
07/01/2026 18:00
台灣-消費者物價指數(年率)
公佈值
1.31%
公佈日期
07/01/2026 16:00
澳洲-消費者物價指數(年率)
公佈值
3.40%
公佈日期
07/01/2026 08:30
最佳銀行兌換
紐元兌港元
電匯客戶買入
4.4929
電匯客戶賣出
4.4729
更新：08/01/2026 16:50:12
