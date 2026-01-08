08/01/2026 16:26

《環富通基金頻道8日專訊》思博瑞投資管理資深投資組合經理兼多元資產解決方案團隊主管Matthias Scheiber指，未來一年雖仍充滿挑戰，但預期亦會機遇不斷。思博瑞投資管理對美國及國際市場作出預測，並確認各區域將走上截然不同的道路。然而，儘管增長路徑各有差異，相信仍將圍繞強大的投資主題：全球經濟將持續增長。*美國經濟增長動力可望逐步復甦，其他地區經濟增速將小幅提升*隨著降息效應在2026年全面滲透美國經濟，增長動力可望逐步復甦。受惠於低按揭利率與穩健的實際收入，經濟增長率可望達到2至3%。然而，鑑於美國財政、關稅及移民政策對企業利潤率存在不明朗的潛在衝擊，企業可能傾向審慎控制儲備與招聘步伐，就業市場放緩亦將促使消費者更為謹慎。美國以外地區由於就業市場穩建、關稅條件在談判後大幅改善，以及政府增加國防與基建開支，預期經濟增速將小幅提升。德國已制定了宏大的發展藍圖，而中國則可能加強財政與貨幣政策刺激力度，以提振消費信心，並緩解對美出口放緩帶來的負面衝擊。*美國通脹料居高不下，其他地區保持低位*儘管美國通脹可望於2026年企穩，但要達到聯儲局2%目標相信要更長時間。寬鬆財政政策的成效，或會因政府裁員和聯儲局逐步降息而大打折扣。需待服務價格與薪資進一步疲軟，才能推動通脹更接近儲局目標。儘管面臨加快降息的重大政治壓力，數據導向仍將是聯儲局利率決策的核心關鍵。美國以外地區的通脹形勢則大不相同。多數國家已達成通脹目標，因此央行有餘裕實施更多刺激措施，此局面對消費需求與信心持續疲軟的歐元區和中國有利。歐元區通脹預期將進一步降至2%以下，預料區內的消費者可能繼續保持高儲蓄率與低日常開支。中國因房地產泡沫破裂與美國結構性高額關稅而面臨通縮壓力，亟需加大經濟刺激力度。*美儲局需應對棘手降息決策，歐央行或有更多降息空間*聯儲局若要同時支持其穩定物價與就業的雙重使命，將需要審慎平衡。2026年的降息次數可能少於預期，主因在於美國經濟增長強勁，令降息不能過於急進。聯儲局主席鮑威爾的任期將於2026年結束，12位區域聯邦準備銀行總裁（其中5位為投票委員）的任期也將屆滿。換屆可能改變制定利率的意識形態，令利率政策更傾向支持經濟增長。然而，聯儲局必須極其審慎地通報其政策展望，以及在經濟增長與抑制通脹之間作出取捨。國際方面，若經濟增長未能復甦，歐洲央行或許有更多降息空間。中國與日本的情況則有所不同：日本將需審慎地推動貨幣政策正常化，而中國預計將推出更多財政與貨幣刺激措施。*料地緣政治風險持續高企，關注美國財政主導後續影響*預料2026年的地緣政治風險將持續高企。隨著各方立場日趨強硬，俄烏衝突短期內難望化解，或將有更多制裁措施出台，不但直接針對俄羅斯，亦可能間接影響中國、印度等俄羅斯能源的主要進口國。除烏克蘭及中東衝突不斷外，投資者亦需密切關注中美之間的戰略競爭。關稅水平料將維持在高位，貿易摩擦亦可能不時發生，整體局勢料將持續緊張，並對全球貿易流向帶來更深遠的影響。自新冠疫情爆發以來，美國依賴財政政策支撐經濟增長遠高於貨幣政策。除了透過刺激措施擴大財赤外，也觀察到以貨幣政策更積極配合財政開支的趨勢，其理念是透過壓低利率，降低政府開支的融資成本。此舉或可在短期紓緩財政壓力，惟長遠可能推高通脹，並令孳息率曲線變得更陡峭，從而增加政府的長期融資難度，同時削弱市場對聯儲局控制通脹的信心。央行獨立性至關重要，任何為追求更高增長而削弱通脹目標的訊號，都可能加劇投資者不確定性，並推高其對風險溢價的要求。正如圖表所示，消費者的通脹預期已呈現相對高於市場的上行趨勢。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。