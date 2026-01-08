08/01/2026 09:22
【聚焦人幣】人幣中間價貶10點子，兩連跌，報7.0197
《經濟通通訊社8日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0197，較上個交易日跌10點子，兩連跌，較市場預測偏弱仍逾270點，上個交易日報7.0187。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.0197
|+10.00
|1歐元/人民幣
|8.1769
|-53.00
|100日圓/人民幣
|4.4674
|+12.00
|1港元/人民幣
|0.9015
|+1.50
|1英鎊/人民幣
|9.4207
|-263.00
|1澳元/人民幣
|4.7027
|-83.00
|1紐元/人民幣
|4.0371
|-52.00
|1新加坡/人民幣
|5.4595
|-57.00
|1瑞郎/人民幣
|8.7774
|-179.00
|1加元/人民幣
|5.0502
|-135.00
|1人民幣/林吉特
|0.5788
|+10.50
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.5140
|-247.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3480
|+101.00
|1人民幣/韓元
|207.0400
|-14.00