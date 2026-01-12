08/01/2026 11:17

【ＡＩ】憂涉先進芯片招美國審查，跨國銀行家對相關中國融資謹慎

《經濟通通訊社8日專訊》據《彭博》報道，一些亞洲銀行家擔心，那些使中國終端用戶能夠遠程使用美國先進芯片的融資交易可能會惹來麻煩。美國政府限制英偉達(US.NVDA)向中國大陸企業出售高端AI芯片，導致這些企業不能直接購買硬件，但他們可以通過位於中國境外的數據中心合法使用這些硬件。



報道引述知情人士說法稱，至少有九位來自跨國銀行的銀行家私下表示，其所屬機構曾經為此類交易提供過融資或得到過推介，令人擔心可能會因此捲入風波，面臨美國更嚴格的審查。知情人士透露，一些交易和推介方案已經引發公司內部關於風險回報是否仍然划算的辯論。



據悉，去年底一家西方銀行因為一家馬來西亞數據中心運營商與中國有關聯而拒絕為其提供融資。這一影響顯示，儘管科技公司的融資需求強勁，貸款機構卻變得謹慎。(wn)