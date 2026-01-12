26,470.28
+238.49
(+0.91%)
26,509
+268
(+1.02%)
高水39
9,159.37
+110.84
(+1.22%)
5,802.85
+115.71
(+2.03%)
1,975.11億
4,154.16
+33.73
(+0.819%)
4,782.32
+23.40
(+0.492%)
14,306.51
+186.36
(+1.320%)
2,723.27
-2.08
(-0.08%)
92,238.4200
+1,224.7600
(1.346%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1027
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9408
新聞及評論
新聞及評論 主頁
新聞
新聞 新聞評論
最新重要數據
加拿大-失業率
公佈值
6.80%
公佈日期
09/01/2026 21:30
美國-失業率
公佈值
4.40%
公佈日期
09/01/2026 21:30
美國-非農業就業人口變動
公佈值
5.00萬
公佈日期
09/01/2026 21:30
最佳銀行兌換
英鎊兌港元
電匯客戶買入
10.4269
電匯客戶賣出
10.4415
更新：12/01/2026 13:30:24
最新
人氣
