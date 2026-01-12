08/01/2026 16:12

【ＡＩ】中國據報本季度批准部分H200芯片進口，英偉達擬要求中國客戶全額預付

《經濟通通訊社8日專訊》據《彭博》報道，中國計劃最快於本季度批准部分英偉達H200芯片的進口。多名知情人士透露，中國正準備允許本地企業在特定商業用途下，向英偉達購買該款芯片。但出於安全考量，H200芯片禁止用於軍方、敏感政府機構、關鍵基礎設施以及國有企業。相關措施和中國政府對蘋果公司設備和美光科技(Micron)芯片等產品的限制一致。



報道稱，阿里巴巴(09988)與字節跳動已私下知會英偉達，兩家公司各自有意訂購超過20萬顆H200芯片。報道並指，暫時仍不清楚中國政府對「關鍵基礎設施」的定義，是否超出軍事或政府網絡等領域。



*中國訂單無法取消、要求退款或更改配置*



另據《路透》引述兩位知情人士表示，英偉達要求預定H200芯片的中國客戶必須全額付款，且訂單無法取消、要求退款或更改配置，因為中國是否會批准出貨存在持續的不確定性。一位知情人士補充，在特殊情況下，客戶可能會提供商業保險或資產擔保品作為現金支付的替代方案。



上述知情人士表示，英偉達過去對中國客戶的標準條款雖包含預付款要求，但有時允許客戶支付押金而非全額。英偉達此次對H200芯片的執行非常嚴格，因為尚不清楚中國監管機構是否會批准出貨。(wn)