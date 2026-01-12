08/01/2026 08:54

【ＡＩ】八部門：到2027年AI關鍵核心技術實現安全可靠供給

《經濟通通訊社8日專訊》工信部等八部門最新發文表示，到2027年中國人工智能關鍵核心技術實現安全可靠供給，產業規模和賦能水平穩居世界前列。



1月7日，工信部等聯合印發《「人工智能+製造」專項行動實施意見》稱，到2027年推動三至五個通用大模型在製造業深度應用，形成特色化、全覆蓋的行業大模型；培育兩至三家具有全球影響力的生態主導型企業和一批專精特新中小企業。此次專項行動旨在貫徹落實《國務院關於深入實施「人工智能+」行動的意見》。



《意見》提出要強化人工智能算力供給。推動智能芯片軟硬協同發展，支持突破高端訓練芯片、端側推理芯片、人工智能服務器、高速互聯、智算雲操作系統等關鍵核心技術。推動智能裝備迭代。將加快人工智能與工業母機、工業機器人、智能網聯汽車等融合，培育人形機器人等新業態。



此外，《意見》指要建立部門合作、央地聯動、產業協同的工作推進機制，鼓勵地方因地制宜制定政策措施，引導企業錯位發展，防範產業「內捲式」競爭。(ry)