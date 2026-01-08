08/01/2026 11:33

【抓捕馬杜羅】中國油企據報就保護委內瑞拉投資向中國政府尋求建議

《經濟通通訊社8日專訊》據《彭博》報道，美國要求委內瑞拉加強與其經濟往來之際，在委內瑞拉持有相關權益的主要中資石油公司，向北京尋求如何保護其投資的指導意見。



知情人士表示，中國石油天然氣集團有限公司等國有公司本周向政府表達了關切，並向相關負責人尋求建議，以確保自身應對措施與中國的外交戰略保持一致，同時挽救在該國的現有權益。



知情人士並稱，政府高層官員也在評估事態發展，加強對企業風險敞口的了解，同時在為各種情景做打算，包括中國投資可能化為烏有的最壞情形。



報道稱，儘管國有企業通常會與北京官員保持密切聯繫，但此次緊急磋商凸顯了企業面臨的重大風險：華盛頓的突襲以及美國迅速在美洲建立勢力範圍的舉措，令這些企業措手不及。



中石油(00857)(滬:601857)、中石化(00386)(滬:600028)和中海油(00883)(滬:600938)暫未回應彭博置評請求。(ry)