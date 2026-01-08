08/01/2026 11:06
《神州拆息》放水99億，Shibor隔夜升0.4基點
《經濟通通訊社8日專訊》人民銀行公布，今日進行99億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.4%。
公開市場今日無逆回購到期，即今日淨投放99億元。
人行昨日公布，今日將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展11000億元買斷式逆回購操作，期限為3個月(90天)。該操作規模持平於今日到期量。業內預計人行本月有望再次開展買斷式逆回購操作。
上海銀行間同業拆放利率(Shibor)報價如下：
Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)
|期限
|Shibor(%)
|漲跌（基點/BP）
|隔夜
|1.2700
|+0.40
|1周
|1.4620
|+1.20
|2周
|1.4820
|+2.90
|1個月
|1.5590
|-0.50
|3個月
|1.5950
|-0.20
|6個月
|1.6190
|+0.00
|9個月
|1.6360
|-0.10
|1年
|1.6480
|-0.10
