26,136.72
-322.23
(-1.22%)
26,163
-310
(-1.17%)
高水26
9,034.76
-103.99
(-1.14%)
5,673.84
-64.68
(-1.13%)
1,306.45億
4,089.45
+3.68
(+0.090%)
4,753.96
-22.71
(-0.475%)
14,003.09
-27.47
(-0.196%)
2,723.97
-12.80
(-0.47%)
90,838.4500
-525.7100
(-0.575%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1152
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9801
16
十二月
輕鬆護老
美國企圖管治委內瑞拉的狂想曲

08/01/2026 10:40
大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16
貨幣攻略
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
美元匯率-最大跌幅
AUD 澳元/美元
0.6713
-0.0009
-0.137%
NZD 紐元/美元
0.5768
-0.0005
-0.090%
CHF 美元/瑞郎
0.7973
-0.0004
-0.048%
更新：08/01/2026 12:15
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
HIBOR 同業拆息
隔夜
4.00%
1個月
3.01%
3個月
3.00%
更新：08/01/2026 11:15
最新
人氣
