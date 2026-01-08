08/01/2026 09:38

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶48點子，報6.9960

《經濟通通訊社8日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.0197，較上個交易日跌10點子，兩連跌，較市場預測偏弱仍逾270點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開48點子，報6.9960，上個交易日即期匯率收盤報6.9912。



隔夜美元震盪小升，國內匯市供求關係失衡狀況也有所緩解，人民幣中間價升勢或小幅放緩，但偏升趨勢未改，關注本周美國一系列經濟數據的關鍵指引。



*渣打：人民幣在年底有望升值至6.85*



渣打銀行大中華及北亞區首席經濟師丁爽昨日(7日)在香港舉行的中國宏觀經濟展望發布會上表示，「我們對人民幣的長期看法是，強人民幣政策已成型。」渣打銀行預測，2026年年中，1美元兌人民幣匯率將徘徊於7左右，到2026年底有望升值至6.85。



2023年中央金融工作會議提出將加快建設金融強國，2025年初決策層又進一步闡述金融強國的核心金融要素，並指出強大的貨幣是金融強國的六大核心要素之首。丁爽指出，這釋放了明顯的政策信號，要提升人民幣的國際地位，讓人民幣成為大家公認的強勢的貨幣。



丁爽預計，政府將進一步推動人民幣在國際貿易、投資、融資以及大宗商品定價方面的使用，使人民幣的使用更加便利化。