08/01/2026 16:35

【聚焦人幣】人幣即期收升105點子，止兩連跌，報6.9807

《經濟通通訊社8日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9807，較上個交易日4時30分收盤價升105點子，止兩連跌，全日在6.9800至6.9968之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升128點子，報6.9792。



今日人民幣兌一美元中間價報7.0197，較上個交易日跌10點子，兩連跌，較市場預測偏弱仍逾270點。



市場人士稱，臨近周五市場焦點轉向美國非農數據和美國最高法院對關稅的可能裁決，美元走勢謹慎，人民幣則仍偏結匯。一外資行交易員稱，「感覺美元/人民幣反彈一下之後，就可以重新下跌。」另一外資行交易員稱，逢高結匯需求不少，美元/人民幣反彈空間受限。(jq)