《經濟通通訊社8日專訊》官媒《環球時報》近日專訪中國半導體行業協會副理事長魏少軍。對於美方在限制出口最先進芯片與「完全不出口反而助長中國更快實現國產替代」之間致力尋求平衡，魏少軍認為，「只要符合雙方監管要求，任何有利於技術創新和產業發展的良性互動都值得歡迎」，但美國態度變幻不定，在高端芯片上時而「解禁」時而施壓，讓用戶難以確認其真實戰略意圖。「最近的所謂『放鬆』究竟是推動良性互動的信號，還是意圖擾亂我方發展節奏、讓我們放鬆警惕的新策略？」魏少軍強調，中國半導體產業必須對此保持高度警惕，堅決不被其表象所迷惑，更不能因此動搖在先進制程等領域堅持國產化道路的信心與決心。魏少軍指出，適度引入先進算力產品，可以在短期內緩解部分應用場景的需求壓力，特別是在科研、醫療、智慧城市等領域，有助於加快中國人工智能技術的落地轉化。「但即使引入英偉達芯片，也不會動搖我們堅持自主創新的決心。也正是在這種高水平競爭中，倒逼出中國企業在架構設計、封裝集成、工具鏈開發等方面的快速突破」。美國總統特朗普近期准許英偉達出口僅次於最先進Blackwell系列芯片的H200芯片，據報中國科技企業隨即訂購超過200萬顆，不過《Information》最新消息指，中國政府本周要求部分科技公司暫停訂購H200芯片，並可能要求它們採購國產AI芯片。英偉達CEO黃仁勳日前在消費電子展上表示，中國市場對H200的需求十分強勁，但預計中國政府不會正式宣布允許中國企業進口H200，「只會體現在採購訂單上」；公司正加快供應鏈生產，目前正與美國政府完成許可的最後細節。(sl)