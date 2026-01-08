26,089.81
-369.14
(-1.40%)
26,113
-360
(-1.36%)
高水23
9,018.26
-120.49
(-1.32%)
5,652.43
-86.09
(-1.50%)
2,215.27億
4,082.98
-2.79
(-0.068%)
4,737.65
-39.02
(-0.817%)
13,959.48
-71.08
(-0.507%)
2,715.30
-21.47
(-0.78%)
90,107.0800
-1,257.0800
(-1.376%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1156
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9850
