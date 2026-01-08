08/01/2026 14:11

【抓捕馬杜羅】委內瑞拉外長發文感謝中國政府支持

《經濟通通訊社8日專訊》據《新華社》報道，委內瑞拉外長希爾7日通過社交媒體發文感謝中國政府支持。希爾就「中國強烈譴責美國嚴重違反國際法和侵犯委內瑞拉主權的行為」，稱「委內瑞拉總統馬杜羅領導的政府感謝中國政府的支持；中國政府捍衛國際法，維護委內瑞拉人民對其領土和自然資源的完全主權」。



另外，委內瑞拉臨時總統羅德里格斯7日表示，委內瑞拉對「能使各方受益」的能源關係持開放態度；委內瑞拉應同西半球所有國家以及亞洲、非洲、中東和歐洲保持關係。她強調，委內瑞拉不會在任何形式的侵略面前屈服。



羅德里格斯當天在首都加拉加斯主持召開高級別工作會議，並部署三項施政重點：一是繼續爭取馬杜羅總統夫婦歸國；二是加強全國治安；三是確保國家機器持續正常運轉。(sl)