08/01/2026 15:23

【ＡＩ】強腦科技確認完成約20億融資，將加速腦機接口核心技術研發、量產落地等

《經濟通通訊社8日專訊》近日有消息指，內地腦機接口「獨角獸」、「杭州六小龍」之一的強腦科技完成約20億元人民幣融資，在腦機接口領域創下全球第二大融資紀錄，僅次於馬斯克旗下的Neuralink。



《每日經濟新聞》今日引述強腦科技回應稱，「確實完成融資，相關細節請以公司正式發布的信息為準。募集資金將用於全力加速腦機接口核心技術研發、極限工程突破、產品規模化、量產落地」。



據報強腦科技此次投資人陣容強大，包括國際知名投資機構IDG、由英特爾(US.INTC)CEO陳立武創立的華登國際，「果鏈」巨頭藍思科技(06613)(深:300433)、領益智造(深:002600)，戰略投資方韋爾股份、潤澤科技(深:300442)、華住集團(01179)、好未來集團，也有香港、美國的頂級家族辦公室等。(sl)