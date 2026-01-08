08/01/2026 08:33

【外圍經濟】日本11月份實質薪酬按年大減2.8%，疲軟數據增央行加息難度

《經濟通通訊社8日專訊》日本政府周四（8日）公布的初步數據顯示，11月經通脹調整後的實質薪酬按年減2.8%，是自去年1月以來的最大降幅。



11月份的數據也比10月修正後的0.8%的降幅更惡劣，並連續第11個月延續下跌勢頭。薪資水平疲弱，將加大日本央行的加息難度。



此外，平均名義薪酬或總現金收入的增長速度為2021年12月以來的最低水平，按年比僅微增0.5%，至310202日圓（約1983美元）。



*日經指數低開*



受中日關係惡化，經濟數據疲軟，及隔夜美股市場影響，日股低開，日經指數開盤下跌0.4%，報51769.83點。(rc)