08/01/2026 09:03

【抓捕馬杜羅】美國歐洲司令部宣布扣押俄羅斯石油運輸船「水手號」

《經濟通通訊社8日專訊》美國歐洲司令部周三（7日）表示，在北大西洋扣押俄羅斯油輪「水手號」。事發時該輪正由委內瑞拉返回俄羅斯。



白宮新聞秘書萊維特在記者會上稱，當天早些時候遭美方扣押，懸掛俄羅斯國旗的「水手號」油輪，違反美國的制裁措施，船員可能因違反美國法律而受到起訴，如有必要，他們將被帶到美國接受審判。



美國戰爭部長赫格塞斯強調，美國對受制裁的委內瑞拉石油封鎖在全球範圍內全面有效。



俄羅斯交通部譴責美國扣押油輪行為，要求美方確保該油輪上的俄國公民受到人道對待，強調美方應尊重油輪上的俄國公民權益，不應阻礙油輪上的俄國人盡快返回家園。(rc)