08/01/2026 09:19

【抓捕馬杜羅】特朗普：委內瑞拉的5000萬桶油錢只能買美國貨

《經濟通通訊社8日專訊》美國總統特朗普周三（7日）宣布，委內瑞拉交給該國代為銷售，多達5000萬桶石油所得將只能購買美國製造的產品。



他表示：「這些採購將包括但不限於美國農產品、美國製造的藥品、醫療器械以及用於改善委內瑞拉電網和能源設施的設備。換句話說，委內瑞拉承諾與身為其主要夥伴的美國做生意。」



白宮新聞秘書萊維特在記者會上宣布，美國已經開始在全球兜售委內瑞拉原油。



與此同時，美國能源部長賴特受訪時表示，只需「少量的美國技術」，委內瑞拉石油產量在未來六個月至一年內可能增長40%。



*雪佛龍正與美國政府磋商*



此外，路透社引述四名接近磋商的知情人士報道，雪佛龍正與美國政府磋商，尋求擴大其在委內瑞拉營運的許可範圍。



一旦許可擴大，雪佛龍將能夠增加向其自有煉廠出口原油，並向其他買家出售原油。(rc)