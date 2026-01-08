08/01/2026 15:10

【外圍經濟】標普預計2040年全球銅需求增長50%，達每年4200萬噸

《經濟通通訊社8日專訊》標普全球周四表示，預計到2040年，AI和國防領域的增長將使全球銅需求增加50%。如果沒有更多的回收和開採，預計每年的供應將短缺超過1000噸。



標普在報告中表示，雖然過去十年電動車產業推高銅的需求，但未來14年，AI、國防和機械人產業將需要更多的銅，同時傳統消費者對空調和其他耗銅量大的電器，也有旺盛的需求。



報告指出，到2040年，全球需求量將達到每年4200萬噸，遠高於2025年的2800萬噸。報告也指出，如果沒有新的供應來源，近四分之一的需求可能無法滿足。



此外，報告也指出，俄烏衝突以及日本、德國等國增加國防開支的措施可能刺激銅需求。(rc)