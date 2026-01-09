09/01/2026 16:45

《外圍焦點》里奇蒙聯儲總裁發表演講，美國公布失業率等數據

《經濟通通訊社9日專訊》美股投資者昨日持續從科技股撤資，並轉戰其他板塊。道指收市升270.03點或0.55%，報49266.11點；標普500指數微升0.53點或0.01%，報6921.46點；納指跌104.26點或0.44%，報23480.02點，終結三連升走勢。港股方面，恒生指數收市報26231，升82點或0.3%，成交2451億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:45pm，歐洲央行執委連恩在一個丹麥經濟會議上發表主旨演講。11:00pm，明尼亞波利斯聯儲總裁卡什卡利在該聯邦儲備銀行主辦的一次線上會議致歡迎辭並參加非正式談話。10日凌晨1:00am，美聯儲發布2025年第三季度資金流動報告，討論美國家庭的財務健康狀況。2:35am，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金在一個經濟展望論壇上發表演講。



數據方面，今晚6:00pm，歐元區公布11月零售銷售，月率料由持平升上0.1%，年率升幅料由1.5%擴大至1.6%。9:30pm，美國公布10月建築許可；10月新屋動工料由130.7萬升至133萬；12月失業率料由4.6%降至4.5%。11:00pm，美國公布1月密歇根大學消費者信心指數，料由52.9升至53.5。(wa)