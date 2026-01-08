09/01/2026 07:56

免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

《經濟通通訊社9日專訊》美股投資者周四（8日）持續從科技股撤資，並轉戰其他板塊，納指下跌逾104點，道指升逾270點。道指收市升270.03點，或0.55%，報49266.11點；標普500指數微升0.53點，或0.01%，報6921.46點；納指跌104.26點，或0.44%，報23480.02點，終結三連升走勢。​ 標指的11個板塊中，資訊科技成為唯一顯著下跌的板塊，跌幅約2%。英偉達(US.NVDA)收市跌2.2%，成為投資者減持的重點對象之一。另一人工智能概念股甲骨文(US.ORCL)亦收跌1.7%。蘋果(US.AAPL)連續第七個交易日收跌0.5%。美國總統特朗普呼籲將2027財年國防預算從原先提議的1萬億美元大幅提升至1.5萬億美元，較現行預算增加50%。受消息刺激，國防股普遍上漲，諾斯羅普格魯曼(US.NOC)升2.4%、洛歇馬丁(US.LMT)升4.3%、克拉托斯防務(US.KTOS)大升13.8%。​受惠於市場資金從大型科技股流向其他板塊，羅素2000小型股指數周四上漲1.1%，報2603.9點，並於盤中創下新高。道指成份股中，非科技類股如家得寶(US.HD)、美國運通(US.AXP)及卡特彼勒(US.CAT)表現強勁，支撐指數上揚。*美匯指數延續近日升勢*美匯指數延續近日升勢，一度觸及98.98高位，日內報98.91，升幅約0.2%。美元兌日圓震盪上落，一度下跌至156.45水平，尾市回穩向上，微升0.1%，報156.98。歐元兌美元全日於1.16水平窄幅上落，報1.1653，微跌0.2%。 ​現貨黃金日內走勢疲軟，價格從開盤高位回落，尾市輕微回升，報4476美元，升幅約0.4%。紐約期金日內報4485美元，升約0.5%。國際油市回穩反彈，紐約期油一度回升至每桶約58.52美元，日內報58.48，升約4.6%。倫敦布蘭特期油亦反彈，升約4.9%至每桶約62.95美元。(jf)