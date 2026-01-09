09/01/2026 16:08

《新股掛牌》金潯資源走勢大致平穩收高近26%，每手賺1560元

《經濟通通訊社9日專訊》金潯資源(03636)今日首掛，收報37.8元，較招股價30元高出26%；成交1290萬股，涉資4.83億元。該股一手200股，不考慮交易費用，每手帳面賺1560元。



金潯資源今早開報38元，較招股價30元高出26.7%，最高價為39.12元，最低報36.1元。



金潯資源香港公開發售部分共有約6.4萬人申請，超額認購約142.46倍，認購一手200股的3.9萬人中有2749人獲配股份，分配比率7%，認購4萬股方穩獲一手，一手中籤率60%。最終發售價每股30元。



該集團指，「頂頭槌飛」涉183.82萬股，共有35人申請，各獲7000股，分配比率0.38%，香港公開發售股份佔發售股份總數維持10%，至於國際發售超額認購11.78倍。該集團招股集資約11億元。鑒於股權高度集中於數目不多股東，即使小量H股成交，H股價格亦可能大幅波動。(vs)