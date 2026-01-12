26,487.80
+256.01
(+0.98%)
26,526
+285
(+1.09%)
高水38
9,165.33
+116.80
(+1.29%)
5,808.35
+121.21
(+2.13%)
1,981.52億
4,155.08
+34.65
(+0.841%)
4,783.00
+24.08
(+0.506%)
14,313.09
+192.94
(+1.366%)
2,723.68
-1.67
(-0.06%)
92,238.4200
+1,224.7600
(1.346%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1027
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9408
恒生指數
26,487.80
+256.01
(+0.98%)
期指
高水38
26,526
+285
(+1.09%)
國企指數
9,165.33
+116.80
(+1.29%)
科技指數
5,808.35
+121.21
(+2.13%)
大市成交
1,981.52億
股票
1,762.13億
(88.928%)
窩輪
72.58億
(3.663%)
牛熊證
146.81億
(7.409%)
即時更新：12/01/2026 13:34
可賣空股票總成交
1,385.26億
主板賣空
206.11億
(14.879%)
半日數據，更新：12/01/2026 12:40
上証指數
成交：10,945.21億
4,155.08
+34.65
(+0.841%)
滬深300
4,783.00
+24.08
(+0.506%)
深証成指
14,313.09
+192.94
(+1.366%)
MSCI中國A50
2,723.68
-1.67
(-0.06%)
比特幣
資料由Binance提供
92,238.4200
+1,224.7600
(1.346%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1027
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9408
Highlight:
外匯黃金
定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,574.5600
+34.9300
+0.769%
XAG 白銀現貨
83.6776
+2.0601
+2.524%
更新：12/01/2026 13:30
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
