09/01/2026 08:58

【ＡＩ】微軟AI擴散報告：全球南北分歧，DeepSeek高度滲透發展中國家

《經濟通通訊社9日專訊》微軟(US.MSFT)發布最新《人工智能擴散報告》，揭示全球生成式人工智能應用出現明顯的「南北分歧」。



雖然全球AI普及率穩步上升，但發達國家（全球北方）的增長速度幾近發展中國家（全球南方）的兩倍。值得留意的是，中國科企DeepSeek憑藉其開源策略，已成功填補美國科技巨頭在多個新興市場及受制裁國家的真空地帶。



報告數據顯示，截至2025年12月的季度，全球生成式AI工具的用戶滲透率已達世界總人口的16.3%，較上一季度的15.1%有所增長。



在美國科技產品受限的地區，DeepSeek幾近獨大。其在俄羅斯的市佔率約為43%，在白俄羅斯達56%，在古巴更接近49%。在伊朗和敘利亞，其市佔率亦介乎23%至25%之間。



在埃塞俄比亞、津巴布韋、烏干達及尼日爾等非洲國家，DeepSeek的市佔率已達11%至14%，顯示其技術正迅速滲透至數字基礎設施相對薄弱的地區。在中國內地，DeepSeek的估計市佔率更高達89%。(jf)