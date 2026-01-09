26,167.19
+17.88
(+0.07%)
26,192
+51
(+0.20%)
高水25
9,053.35
+14.01
(+0.15%)
5,693.53
+15.19
(+0.27%)
1,211.85億
4,102.89
+19.91
(+0.488%)
4,751.57
+13.92
(+0.294%)
14,085.22
+125.74
(+0.901%)
2,721.88
+6.58
(+0.24%)
91,131.8300
+31.8300
(0.035%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0996
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9708
恒生指數
26,167.19
+17.88
(+0.07%)
期指
高水25
26,192
+51
(+0.20%)
國企指數
9,053.35
+14.01
(+0.15%)
科技指數
5,693.53
+15.19
(+0.27%)
大市成交
1,211.85億
股票
1,046.32億
(86.340%)
窩輪
52.18億
(4.306%)
牛熊證
113.35億
(9.354%)
即時更新：09/01/2026 11:19
可賣空股票總成交
2,341.98億
主板賣空
433.55億
(18.512%)
更新：08/01/2026 16:59
上証指數
成交：8,051.14億
4,102.89
+19.91
(+0.488%)
滬深300
4,751.57
+13.92
(+0.294%)
深証成指
14,085.22
+125.74
(+0.901%)
MSCI中國A50
2,721.88
+6.58
(+0.24%)
比特幣
資料由Binance提供
91,131.8300
+31.8300
(0.035%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0996
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9708
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
易經看世界

【易經看世界】從離卦看大埔沖天大火災：天災還是人禍？悲劇如何善後？

深圳黑珍珠潮州菜:澄海獅頭鵝、潮式醃海鮮、酸菜煮甲魚，奢華地...
Travel & Dining 「世」界味覺之旅

深圳黑珍珠潮州菜:澄海獅頭鵝、潮式醃海鮮、酸菜煮甲魚，奢華地...
腦部健康 │ 男子長期食水煮餐患腦霧，醫生推介3類護腦好油防...
醫學通識 健康解「迷」

腦部健康 │ 男子長期食水煮餐患腦霧，醫生推介3類護腦好油防...
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ00700 騰訊控股09992 泡泡瑪特00005 滙豐控股02318 中國平安
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

美國企圖管治委內瑞拉的狂想曲

08/01/2026 10:40
大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
91,131.83
+31.83
+0.035%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,112.6300
+5.9700
+0.192%
BitcoinCash-比特幣現金-BCH BCH 比特幣現金
639.4000
+7.3000
+1.155%
更新：09/01/2026 11:15
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.15%
3個月國債孳息率
3.62%
10年-3個月國債孳息率
0.53%
更新：07/01/2026 15:50
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處