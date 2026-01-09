09/01/2026 09:56

【抓捕馬杜羅】美國稱不會切斷委內瑞拉對華石油供應，但會取消折扣

《經濟通通訊社9日專訊》特朗普政府高層官員周四（8日）表示，美國不會切斷中國獲取委內瑞拉石油的渠道，但會取消折扣。



能源部長賴特賴特接受霍士新聞採訪時說：「委內瑞拉跟伊朗和俄羅斯的非法石油貿易，以及非法槍支走私將會被切斷並制止，但我們不會切斷對中國的供應。」他續稱：「中國是一個龐大的商業經濟體，會繼續購買委內瑞拉石油」



內政部長伯格姆當天下午接受霍士採訪時亦表示，中國一直在以折扣價購買委內瑞拉石油，而美國要結束這種狀況。美國據報要求委內瑞拉切斷與中俄的經濟聯繫，石油生產只與美國合作。



*委國代總統：讚賞中方強烈譴責美國違反國際法*



另一方面，委內瑞拉代總統羅德里格斯在社交媒體表示，周四與中國駐委大使藍虎會面，委方讚賞中方在強烈譴責美國嚴重違反國際法，和侵犯委國主權行徑方面，所持的堅定立場。



委國外長希爾在社交媒體發文，重申委方將致力於深化對華經貿合作。希爾表示，委中雙邊關係建立在國際法框架及兩國相關法律法規的基礎上，委內瑞拉政府對中方近期給予的支持與聲援，表示誠摯感謝。(jf)