09/01/2026 08:26

【開市Ｇｏ】滙控私有化恒生通過，稀宇暗盤升27%，黑芝麻配股籌6億

2026年1月9日【要聞盤點】



1、美股周四(8日)呈分化格局，道指收市升270.03點，延續本周升勢。然而，科技股遭遇持續拋售壓力，納指終結三連升走勢。標指僅微升0.53點，升幅0.01%，全日表現相對持平。道指收市升270.03點，或0.55%，報49266.11點；標普500指數升0.53點，或0.01%，報6921.46點；納指跌104.26點，或0.44%，報23480.02點。中國金龍指數升84點。日經期貨截至上午8時02分跌110點。周五將公布美國12月非農就業數據。



2、紐約聯儲調查顯示，12月美國消費者通脹預期升高，而對就業機會的信心降至至少12年半新低。



3、美國財長貝森特預計，美國總統特朗普將於1月19至23日達沃斯論壇前後，決定下一任聯儲局主席人選。



4、美國參議院以52票贊成、47票反對的結果，阻止特朗普對委內瑞拉採取進一步軍事行動。特朗普表示，若該決議在國會通過，他將否決。



5、美國副總統萬斯呼籲歐洲領導人認真對待特朗普關於格陵蘭的表態。據路透報導，美國或向格陵蘭居民支付至多10萬美元，以說服他們支持從丹麥獨立。



6、美國最高法院將於本周五發布案件意見書，或就特朗普全球關稅政策是否合法作出裁決。



7、中國今日將公布12月通脹數據，市場預期CPI同比漲幅小幅加快至0.8%，PPI跌幅料進一步收窄。



8、摩根士丹利看好未來6至12個月中國股市表現，指出在人民幣走強及流動性充裕支持下，A股市場人氣顯著改善。



9、路透引述消息稱，為對沖內地當局對英偉達H200晶片發貨批准的不確定性，英偉達要求中國客戶訂購時全額預付，並實施嚴格購買條款。



10、麥當勞美國總公司再標售本港舖位，最新以約1.2億元沽出銅鑼灣怡和街的萬呎舖位。





【焦點股】



滙豐控股(00005)

- 恒生銀行(00011)86%股東支持滙豐提出的私有化方案，恒生股份將於本月27日撤銷上市地位



AI概念股：百度(09888)、騰訊(00700)、阿里巴巴(09988) 晶片股：中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、上海復旦(01385)

- 據報中國計劃最快在本季度內允許部分用戶進口英偉達H200晶片



MINIMAX稀宇科技(00100)

- 超購1836倍，一手分配率2.8%，暗盤升27%，今日掛牌



萬科企業(02202)

- 執董及副總裁郁亮辭職，在萬科工作35年



黑芝麻智能(02533)

- 折讓逾13%配股淨籌5.7億元



光伏股：協鑫科技(03800)、信義光能(00968)、福萊特玻璃(06865)

- 市監總局約談6家光伏龍頭及中國光伏行業協會，通報壟斷風險等



電池股：比亞迪(01211)、寧德時代(03750)、中創新航(03931)

- 內地監管層與電池企業召開座談會，遏制價格戰及無序擴張



機器人概念股：優必選(09880)、越疆(02432)

- 研究機構指中國企業2025年人形機械人出貨量佔據主導，遠超特斯拉等美企



靈寶黃金(03330)

- 預計全年淨利潤最高15.7億元人民幣，升1.2倍



金力永磁(06680)

- 預計全年淨利潤最高7.6億元人民幣，升1.6倍



金潯資源(03636)

- 超購142倍，一手分配率7%，暗盤升35%，今日掛牌



瑞博生物(06938)

- 超購100倍，一手分配率1.7%，暗盤升29%，今日掛牌



熊貓電子(00553)

- A股漲停但警告存風險，腦機接口技術未形成收入





【油金報價】



紐約期油上漲0.87%，報每桶58.26美元



布倫特期油下跌4.57%，報每桶62.70美元



黃金現貨下跌0.10%，報每盎司4473.9美元



紐約期金上漲0.49%，報每盎司4482.60美元