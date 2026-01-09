09/01/2026 14:09

PAObank推出「智安存」優惠，賺取額外1%港元活期存款年利率

《經濟通通訊社9日專訊》數字銀行PAO Bank Limited公布，全面升級「智安存」資金保護措施，進一步鞏固客戶存款保障。



為鼓勵客戶多加善用「智安存」及銀行各項防騙措施，所有PAObank個人客戶由即日起至2026年3月31日，啟用智安存並鎖定指定金額可享額外1%港元活期存款年利率優惠，藉此提升客戶對資金的自我保護意識，主動防範潛在風險。



現時PAObank客戶可隨時透過該行個人銀行手機應用程式，申請啟用智安存保護措施，鎖定銀行帳戶內部分或全部存款。由即日起至2026年3月31日，PAObank個人客戶只要於指定港元活期儲蓄帳戶透過「智安存」設定受保護存款，鎖定存款總額達1萬港元即可享額外1%港元活期存款年利率，每個客戶每月最高可獲100港元額外利息。(bi)